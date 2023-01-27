В Укравтодоре рассказали о восстановлении автодорог и переправ в 2022 году в трех южных областях Украины: Херсонской, Николаевской и Одесской.

Соответствующая информация опубликована на странице «Укравтодора» в Facebook.

На правобережье Херсонской области с 11 ноября расчистили 254,3 км дорог государственного значения. Прежде всего – «дороги жизни» М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», что является ключевым путем ввоза гуманитарной помощи.

Транспорт уже может проехать по 4 временным сооружениям: 1 переправа, объезды мостов и железный мост. Всего на деоккупированной части области разрушены 8 мостов.

На территории Николаевской области расчистили 597,5 километров дорог и устроили в течение 2022 года 4 временные переправы.

В Одесской области дорожники сосредоточились на нескольких дорогах к пунктам пропуска на границе. Чтобы оптимизировать поток грузовиков во время полномасштабного вторжения, обустраивали и расширяли площадки временного отстоя на дорогах:

М-15 «Одесса – Рени» возле города Рени (имеет асфальтобетонное покрытие);

М-15 «Одесса – Рени» возле села Сафьяны (имеет асфальтобетонное покрытие);

Т-16-30 «Ручей – Шевченково – Килия» возле города Килия (имеет асфальтобетонное покрытие).

Для улучшения логистики в обход непризнанной Приднестровской республики отремонтировали участок автодороги Т-16-27 в пункт пропуска Августовское. От съезда с автомобильной дороги М-15 «Одесса – Рени» возле поселка Сарата на Т-16-27 и до границы с Молдовой обеспечен надлежащий проезд.

Аварийный ремонт помог улучшить проезд по дорогам:

Н–33 «Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши – М-15». На участке протяженностью 6,6 километра укрепили основание и устроили слой асфальтобетонной смеси на модифицированном битуме;

М-28 «Одесса – Южный – М-14» (локация «Два Столба»). Устранены аварийные деформации покрытия: путей, выбоины.

Также дорожники восстанавливали проезд по пострадавшим в результате военной агрессии РФ мостами:

Мост на автомобильной дороге М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», соединяющий Одесскую и Николаевскую области, был частично разрушен в начале войны. Возобновлены мостовые опоры и дорожное покрытие.

На мосту автодороги Н-33 «Одесса – Белгород – Днестровский – Монаши - М-15», в который попала вражеская ракета, выполняются работы по восстановлению. Осталось нанести выравнивающий слой покрытия.

Напомним, на деоккупированной части Николаевщины открыли движение четвертой временной переправой.