Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что ситуация в Николаеве по состоянию на сегодняшний день намного лучше, чем до 11 ноября, поскольку в город возвращаются люди, предприниматели понемногу возобновляют работу.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Виталия Кима, сейчас перед местными властями стоит сложная задача — создание рабочих мест, а также условия для восстановления экономики. Усложняет задачу близость линии соприкосновения.

– Николаев живет хорошо. Люди возвращаются. Город оживает. Недавно разговаривал с предпринимателями на цветочном рынке, они говорят: «Город оживает, люди возвращаются». По центральной улице прогуливаться уже тяжело, уже не буду ходить туда, потому что не погуляешь – очень много людей. Город оживает, предприниматели возвращаются. Наша задача сегодня – создание рабочих мест, создание условий, чтобы экономика возрождалась. Это сложная задача, учитывая близость линии столкновения, но это гораздо лучше, чем было до 11 ноября, - сказал Виталий Ким.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич посоветовал горожанам, которые вынуждены были уехать из города, по возможности переждать зиму и уже потом обдумывать возвращение домой.

Напомним, что в декабре прошлого года в Николаеве количество жителей выросло до 250 тысяч. Люди начали возвращаться в город после того, как уволили Херсон и интенсивность обстрелов значительно уменьшилась.