Для наступления защитникам Украины необходимо 300-500 танков.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News, опубликованном Офисом президента.

Он напомнил, что в сравнении с тысячами единиц российской бронетехники у Украины дефицит.

– …Мы параллельно строим какое-то количество танков. Ремонтируем свои танки. Я не готов говорить об этом очень подробно, потому что они [русские оккупанты] бьют по нашим логистическим центрам. Потому нам сейчас нужно 300-500 танков… Танки нужны для наступательных действий на нашей земле. Бронированная техника нужна, чтобы защитить наших людей, подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский сказал, что благодарен союзникам, которые передают Украине танки, и всему миру за поддержку Украины, но количество танков и сроки, когда они могут доехать до украинской территории, имеют решающее значение.

— У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно до сих пор не доехало. Бывает, что это оружие уезжает месяцами. Я не говорю, что в этом кто-то виноват, просто говорю, что облегчение наступает тогда, когда партнеры дают, начинает работать на защиту нашей армии… Пять, восемь, десять танков не решают вопрос на поле боя. Это не политика – это о конкретных результатах на поле боя, – добавил президент.

Ранее сообщалось, что западные танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия, а в скором времени украинцам представят и разработки беспилотников.

Напомним, обучение украинских военнослужащих на американских танках Abrams может начаться через несколько недель.