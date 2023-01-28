КП «Николаевводоканал» при содействии языкового омбудсмена Тараса Креминя получил современную технику — вакуумный экскаватор. Подобных машин не обнаружить на коммунальных предприятиях в украинских городах.

Об этом сообщают в Николаевском горсовете.

Отмечается, что такая техника очень нужна нашему городу. Ведь из-за использования соленой воды магистральные водопроводы нуждаются в ремонте.

— В Европе мы нашли такой вакуумный экскаватор. Это большой пылесос, работающий под очень большим давлением. Он помогает обходить сети других предприятий, например тепловых, газовых, электрических. Когда он выбирает почву для того, чтобы мы смогли добраться до трубы и отремонтировать ее, она не повреждает эти сети, — рассказал директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко.

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что вакуумный экскаватор – подарок от Германии. Пока он уже работает на улицах нашего города и помогает специалистам предприятия оперативно ремонтировать трубы водопровода.

Мэр поблагодарил уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, при содействии которого Николаев получил эту технику.

— Также искренне благодарен обществу Германии, которое помогает нашему городу коммунальной техникой, медицинским оборудованием и инструментами. С вашей поддержкой мы обязательно выстоим и победим, – отметил Александр Сенкевич.