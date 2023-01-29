Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону о проблеме допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении 29 января.

— На фоне постоянных российских террористических ударов по нашим городам, на фоне постоянных российских штурмов, пытающихся не оставить ни одной целой стены, даже шокирует, что приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от поддержки государства-террориста. Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на Олимпийские игры — это попытка сказать всему миру, будто террор может быть чем-то приемлемым, будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, Харьковом, Бахмутом, Авдеевкой. Сегодня направил письмо господину президенту Макрону на этот счет и в продолжение нашего разговора 24 января, – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина, готовясь к Олимпиаде, должна быть уверена, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма.

Зеленский отметил, что «в первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться».

Напомним, 25 января стало известно, что российским и белорусским спортсменам рекомендовали участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. В то же время, МОК будет проверять каждого спортсмена на предмет соблюдения правил Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса. В частности, от них потребуют не поддерживать войну в Украине. В случае несоблюдения условий участник будет устранен. В ответ на такую позицию Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха в Бахмут, чтобы понял, что нейтральности не существует.

Национальный олимпийский комитет Украины рассмотрит возможность бойкота летних Олимпийских игр – в случае, если российским и белорусским спортсменам разрешат вернуться на международные спортивные арены до прекращения агрессии против Украины.