Компания-концессионер Херсонского морского торгового порта инициирует создание рабочей группы с участием Проектного офиса SPILNO и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины по возобновлению работы порта после возобновления судоходства и создания условий для безопасной работы порта.

Рабочая группа будет заниматься разработкой и утверждением механизма возобновления деятельности порта, сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на сообщение порта.

Там констатируют, что сейчас движение судов невозможно, как и проведение полноценной инвентаризации имущества и любой хозяйственной деятельности на территории порта. Также отмечается, что предыдущий объем ущерба и разрушений вследствие временной российской оккупации значителен и продолжает расти.

— Однако это не изменяет планы компании в будущем инвестировать в порт как объект концессии, так и в местную инфраструктуру в соответствии с подписанным договором. Несмотря на все, мы решительно верим в этот проект и успешное будущее героического Херсона… В конце 2021 года, получив имущество порта в управление, с четкой стратегией приступили к модернизации. Теперь с адаптированным в деталях планом хотим вернуться к командной работе на причалах, когда это станет возможно и полностью безопасно, – заявляет руководство ООО «Херсонский порт».

Напомним, что во время российской оккупации Херсона так называемый «директор» морского порта распорядился , чтобы все иностранные суда, находящиеся в порту города, должны поднять флаг Российской Федерации.