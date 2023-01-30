Заказ будет профинансирован германским правительством. По аналогичной схеме украинские военные уже заказывали 33 дрона такой модели в августе 2022 года.

— С тех пор система смогла продемонстрировать беспрецедентную производительность в самых сложных условиях. Vector широко использовался и интенсивно тестировался на украинском поле боя, где он доказал свое преимущество для военной разведки, наблюдения и разведывательных операций. Его прочная конструкция делает его пригодным для работы в строгих и экстремальных погодных условиях, – сказано в сообщении.

Также известно, что компания откроет в Украине специальный центр, в котором будут обучать операторов Vector. Этот центр будет ответственен и за ремонт и обслуживание беспилотников.