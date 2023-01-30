Волонтеры ОО «300 николаевцев» доставили строительные наборы и ОSB-плиты жителям Херсонской области.
Такую помощь они оказали совместно с Гуманитарным фондом ACTED и ОО «Союз Болгар Николаевщины», сообщила общественная организация на своей странице в Facebook .
В частности, помощь получили жители следующих херсонских сел: Правдино, Таврическое и Новая Заря, в которых отсутствует электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение.
В селе Правдино разной степени повреждения и разрушения получили около 90 жилых домов, добавляют волонтеры.
— Призываем, всех небезразличных присоединяться к помощи этих сел. Сейчас большая потребность в дровах, генераторах, – призывают «300 николаевцев».
Напомним, волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали гуманитарную помощь : полтысячи 10-литровых канистр для питьевой воды малозащищенным слоям населения города Николаева.
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Волонтеры ОО «300 николаевцев» доставили строительные наборы и ОSB-плиты жителям Херсонской области.
Такую помощь они оказали совместно с Гуманитарным фондом ACTED и ОО «Союз Болгар Николаевщины», сообщила общественная организация на своей странице в Facebook .
В частности, помощь получили жители следующих херсонских сел: Правдино, Таврическое и Новая Заря, в которых отсутствует электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение.
В селе Правдино разной степени повреждения и разрушения получили около 90 жилых домов, добавляют волонтеры.
— Призываем, всех небезразличных присоединяться к помощи этих сел. Сейчас большая потребность в дровах, генераторах, – призывают «300 николаевцев».
Напомним, волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали гуманитарную помощь : полтысячи 10-литровых канистр для питьевой воды малозащищенным слоям населения города Николаева.