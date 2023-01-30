Волонтеры ОО «300 николаевцев» доставили строительные наборы и ОSB-плиты жителям Херсонской области.

Такую помощь они оказали совместно с Гуманитарным фондом ACTED и ОО «Союз Болгар Николаевщины», сообщила общественная организация на своей странице в Facebook .

В частности, помощь получили жители следующих херсонских сел: Правдино, Таврическое и Новая Заря, в которых отсутствует электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение.

В селе Правдино разной степени повреждения и разрушения получили около 90 жилых домов, добавляют волонтеры.

— Призываем, всех небезразличных присоединяться к помощи этих сел. Сейчас большая потребность в дровах, генераторах, – призывают «300 николаевцев».

Напомним, волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали гуманитарную помощь : полтысячи 10-литровых канистр для питьевой воды малозащищенным слоям населения города Николаева.