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Волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали гуманитарную помощь: полтысячи 10-литровых канистр для питьевой воды малозащищенным слоям населения города Николаева.
Такую помощь они оказали николаевцам совместно с Гуманитарным фондом ACTED, сообщила общественная организация на своей странице в Facebook.
— Теперь николаевцы с нашей помощью будут иметь тару для питьевой воды. Наша команда «300 николаевцев» продолжает круглосуточно с первого дня войны помогать нашим николаевцам, – говорится в сообщении.
Напомним, с 24 февраля волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали жителям города 405 375 литров питьевой воды.
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Волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали гуманитарную помощь: полтысячи 10-литровых канистр для питьевой воды малозащищенным слоям населения города Николаева.
Такую помощь они оказали николаевцам совместно с Гуманитарным фондом ACTED, сообщила общественная организация на своей странице в Facebook.
— Теперь николаевцы с нашей помощью будут иметь тару для питьевой воды. Наша команда «300 николаевцев» продолжает круглосуточно с первого дня войны помогать нашим николаевцам, – говорится в сообщении.
Напомним, с 24 февраля волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали жителям города 405 375 литров питьевой воды.