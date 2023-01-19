Волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали гуманитарную помощь: полтысячи 10-литровых канистр для питьевой воды малозащищенным слоям населения города Николаева.

Такую помощь они оказали николаевцам совместно с Гуманитарным фондом ACTED, сообщила общественная организация на своей странице в Facebook.

— Теперь николаевцы с нашей помощью будут иметь тару для питьевой воды. Наша команда «300 николаевцев» продолжает круглосуточно с первого дня войны помогать нашим николаевцам, – говорится в сообщении.

Напомним, с 24 февраля волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали жителям города 405 375 литров питьевой воды.