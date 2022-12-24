С 24 февраля волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали жителям города 405 375 литров питьевой воды.
Такую помощь они оказали николаевцам совместно с Гуманитарным фондом ACTED, сообщила общественная организация на своей странице в Facebook .
— Это только одно из немногих направлений гуманитарной помощи, которую осуществляют волонтеры ОО «300 николаевцев», которые с первых дней войны остались в городе и активно начали все делать для помощи горожанам и приближения победы наших доблестных Вооруженных Сил Украины. Итого к Победе!, – говорится в сообщении.
Напомним, волонтеры ОО «300 НИКОЛАЕВЦОВ» совместно с французским гуманитарным фондом «ACTED» доставили продуктовую помощь незащищенным слоям населения сел Ивановка и Дмитровка Очаковского района.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
С 24 февраля волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали жителям города 405 375 литров питьевой воды.
Такую помощь они оказали николаевцам совместно с Гуманитарным фондом ACTED, сообщила общественная организация на своей странице в Facebook .
— Это только одно из немногих направлений гуманитарной помощи, которую осуществляют волонтеры ОО «300 николаевцев», которые с первых дней войны остались в городе и активно начали все делать для помощи горожанам и приближения победы наших доблестных Вооруженных Сил Украины. Итого к Победе!, – говорится в сообщении.
Напомним, волонтеры ОО «300 НИКОЛАЕВЦОВ» совместно с французским гуманитарным фондом «ACTED» доставили продуктовую помощь незащищенным слоям населения сел Ивановка и Дмитровка Очаковского района.