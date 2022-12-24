С 24 февраля волонтеры ОО «300 николаевцев» раздали жителям города 405 375 литров питьевой воды.

Такую помощь они оказали николаевцам совместно с Гуманитарным фондом ACTED, сообщила общественная организация на своей странице в Facebook .

— Это только одно из немногих направлений гуманитарной помощи, которую осуществляют волонтеры ОО «300 николаевцев», которые с первых дней войны остались в городе и активно начали все делать для помощи горожанам и приближения победы наших доблестных Вооруженных Сил Украины. Итого к Победе!, – говорится в сообщении.