В понедельник, 30 января, в Николаев с рабочим визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
– Регион героически выдерживает все удары террористов. В ходе визита провел совещание по текущей ситуации в области. Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России, – сообщил Зеленский.
Также говорилось об восстановлении учебных заведений Николаевщины. Кроме того, участники совещания обсудили вопросы кратко- и долгосрочного восстановления экономики области и создания рабочих мест.
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В понедельник, 30 января, в Николаев с рабочим визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
– Регион героически выдерживает все удары террористов. В ходе визита провел совещание по текущей ситуации в области. Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России, – сообщил Зеленский.
Также говорилось об восстановлении учебных заведений Николаевщины. Кроме того, участники совещания обсудили вопросы кратко- и долгосрочного восстановления экономики области и создания рабочих мест.