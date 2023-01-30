В понедельник, 30 января, в Николаев с рабочим визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.





Во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством региона и областного центра, командованием ОУВ «Херсон», а также руководителями силовых ведомств Николаевской области.

– Регион героически выдерживает все удары террористов. В ходе визита провел совещание по текущей ситуации в области. Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России, – сообщил Зеленский.

Также говорилось об восстановлении учебных заведений Николаевщины. Кроме того, участники совещания обсудили вопросы кратко- и долгосрочного восстановления экономики области и создания рабочих мест.