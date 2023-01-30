Российские оккупанты заходят на Кинбурнскую косу, но мощных баз там не держат.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

— Единственное, что о какой-то системности здесь сложно сказать. Противник использует эту территорию (Кинбурнской косы, – прим.), но каких-то мощных баз или группировок он там не хранит, потому что это – открытая местность. За ней в принципе ведется наблюдение нашими силами и средствами, и в случае обнаружения противника или его огневых средств мы делаем все возможное, чтобы уничтожить эти средства и скопления противника на этой территории, – заверил он.

Отвечая на вопрос о том, что происходит на левобережной Херсонской области и к чему там готовятся российские захватчики, Евгений Ерин отметил, что может быть несколько вариантов.

— Здесь может быть несколько вариантов, но основное то, что оккупанты пытаются создать очень сложные условия для существования местного населения. Ибо оно не поддерживает оккупационный режим и не идет на сотрудничество. Не достаточное количество людей, желающих получить российские паспорта. Большинство людей ожидает возвращения Украины, – отметил Евгений Ерин.

По его словам, россияне как один из вариантов пытаются выселить определенную группу людей из привычных условий, переселив их в другой район и создав определенное напряжение.

— Таким образом враг пытается повлиять на местное население с целью заставить их воспринять или хотя бы сделать вид, что они воспринимают этот «русский мир». Но пока у них это не очень получается, и сопротивление только усиливается, – добавил он.

Напомним, в украинской разведке намекнули, что освобождения Кинбурнской косы от российских оккупантов можно ожидать уже летом 2023 года.

Ранее в оперативном командовании «Юг» сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.

Однако позже стало известно, что коса больше находится под контролем оккупантов . Что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет. В то же время известно, что оккупанты продолжают ежедневно обстреливать из артиллерии Очаковскую общину.

Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на Кинбурнской косе у оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Он прогнозирует, что вскоре там может произойти еще один «жест доброй воли» россиян.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В настоящее время Вооруженные силы продолжают наносить огненное поражение по оккупантам на полуострове. В частности, украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе , а также уничтожить российских захватчиков и вражескую технику.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».