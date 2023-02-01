В Николаеве планируют обустроить бомбоубежища у школ и детских садов.

Об этом во вторник, 31 января, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишут «НикВести».

Мэр Николаева рассказал, что информацию о возможных обстрелах представители власти оперативно получают от военных и информируют об этом население. Это позволит учителям быстро перейти с детьми в бомбоубежища, которые обустроят рядом с учебными заведениями.

— Во время нашего общения с правительством Дании и президентом один из ключевых вопросов, который мы обсудили, помощь нам в запуске образовательного процесса в Николаеве, а именно — строительство бомбоубежищ возле школ и садов, чтобы возвращающиеся люди могли отправлять туда своих детей, не боясь за их жизнь. Сегодня у нас есть возможность получать информацию за 20-30 минут до обстрела, возможного прилета ракет, поэтому можем сделать такие места, где дети смогут срочно скрыться, — рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, в 2023 году в 16 школах Николаева планируют отремонтировать защитные укрытия . На ремонты в бюджет в следующем году заложили 20 миллионов гривен. Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в настоящее время власти не планируют возобновлять работу школ в Николаеве.

Ранее сообщалось о том, что власти Николаева планируют уже в мае 2023 года открыть по одному детскому саду в каждом районе города.