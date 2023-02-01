Правоохранители разоблачили бывшего главу Департамента государственных закупок и поставку материальных ресурсов Министерства обороны Богдана Хмельницкого на растрате государственных средств.

Об этом сообщает СБУ.

— По материалам следствия, это должностное лицо закупило для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не отвечают требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов, говорится в сообщении.

Партию бронежилетов отозвали на склады Минобороны, а Хмельницкому сообщили о подозрении по трем статьям:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

Правоохранители также проводят следственные действия по другим чиновникам сектора безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Напомним, Богдан Хмельницкий был уволен из Минобороны на фоне скандала с закупкой продуктов для армии по завышенным ценам.

21 января 2023 года издание « Зеркало недели » опубликовало информацию о том, что Министерство обороны якобы закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в магазинах Киева.

Издание обнародовало копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году военных частей, находящихся в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.