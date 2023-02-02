Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс предложил создать новый формат, который будет работать над интеграцией в ЕС Украины и другие страны вроде формата «Рамштайн».

Об этом говорится в его статье на сайте фракции Европейской народной партии, сообщает "Европейская правда».

— Когда мы поняли, что поставки оружия в Украину являются нашим стратегическим интересом, мы создали «Военный Рамштайн». Сейчас совершенно очевидно, что для будущего европейской геополитической безопасности нам также необходимо без промедления создать «Интеграционный Рамштайн» или «Рамштайн расширения», говорится в статье.

Андрюс Кубилюс подчеркнул, что геополитическая интеграция Украины на Запад не менее важна, чем танки Leopard или Abrams для обороны Украины.

— Нам нужна стратегия, которую я называю стратегией Сила расширения и расширения силы демократии. И она должна включать не только Украину, но и другие страны Восточного партнерства, а также западнобалканский регион. На Западе, когда мы хотим чего-нибудь достичь, мы умеем консолидировать свою политическую волю, — отметил евродепутат.

Он добавил, что Путин борется против такой геополитической перспективы интеграции Украины, потому что боится успеха Украины.

— Он боится, что такой вдохновляющий пример может разрушить кремлевский режим. Именно поэтому нам нужно иметь стратегию, как не разрешить Путину победить в его стратегии противодействия интеграции Украины, – написал он.

Напомним, большинство украинцев считают, что Украина может стать членом Европейского Союза в ближайшие годы.