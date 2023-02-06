Министр обороны Алексей Резников заявил, что ему не поступало предложение о переводе на должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом Алексей Резников рассказал в комментарии «Фактам ICTV».

— Я могу прокомментировать, что это для меня новость. У меня ни одного разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не было с президентом Украины, верховным главнокомандующим, — сказал он.

По словам Алексея Резникова, он впервые слышит такое предложение, но если бы он его получил, то отказался бы от должности руководителя Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

— Еще раз повторяю, что решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент согласно Конституции Украины. Назначение на новую должность в любые министерства, конечно, обсуждаются по закону. О Минстратегпроме я слышу впервые. Я хочу сказать как юрист, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует — это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД. Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка, – добавил министр.

Напомним, ранее глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил об изменениях в кадровой политике в Министерстве обороны.

По его словам, в частности, Алексей Резников вроде бы переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества в рамках правительства.

Ранее Алексей Резников прокомментировал информацию о своей возможной отставке. На вопрос о том, что ходят слухи, что он вроде бы собирается покинуть пост, Резников, в частности, ответил, что тоже читает телеграмм-каналы.