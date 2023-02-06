С начала полномасштабного вторжения по 6 февраля из Украины депортировали 16 222 ребенка, 350 детей числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.

— Информация по данным государственного портала розыска детей «Дети войны» по состоянию на 6 февраля 2023: 350 детей – пропавшие, 16 222 – депортированные, 9 510 – найдены, – проинформировали в Офисе омбудсмена.

Напомним, Россия с нового 2023 года похитила из Украины и депортировала до 2 тысяч детей .