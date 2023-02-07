Украинские оперные певцы отказались участвовать в Международном майском фестивале, который продлится с 30 апреля по 31 мая в Гессенском государственном театре в Германии. Они недовольны тем, что там должна выступать оперная певица Анна Нетребко, которая поддерживает политику российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщили в Гессенском государственном театре.

Об отказе выступать на одной сцене с россиянкой Анной Нетребко в письмах, адресованных министерке по культуре и СМИ Германии Клаудии Рот, сообщили директор Национальной оперы Украины Петр Чуприна и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

— Украинская сторона не будет терпеть никакого сотрудничества с агрессором, – процитировали текст письма Александра Ткаченко в прессрелизе театра.

Представители театра назвали заявление украинской стороны политическим и сообщили, что «требование министра культуры Украины полностью убрать русскую культуру из репертуара немецкого театра неприемлемо в свободной стране».

В театре подчеркнули, что занимают «четкую позицию против путинской агрессивной войны, а также против всех действий путинского режима», но «это не может означать осуждение всего русского народа и всей русской культуры».

Анна Нетребко не комментировала требование Украины отказаться от участия в фестивале.

Напомним, в марте 2022 года Анну Нетребко уволили из Метрополитен-опера в Нью-Йорке из-за поддержки ею политики Владимира Путина и войны против Украины. Также Анна Нетребко известна как поклонница «донецких республик». В 2014 году Анна Нетребко сделала большое пожертвование на оперный театр в Донецке, а после – сфотографировалась с «знаменем Новороссии». При этом певица продолжает выступать в мире.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если на соревнования вернут российских и белорусских спортсменов.