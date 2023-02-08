Российские войска утром в среду обстреляли береговую полосу и акваторию Очаковской общины, а также Куцурубскую общину в Николаевской области.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

— Сегодня, 8 февраля, в 06:02 и 07:21 враг наносил артиллерийские удары по береговой полосе и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет, – написал Ким.

Он добавил, что в 06:10 обстрелы потерпели Куцурубская община - зафиксировано попадание за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших в результате обстрела нет.

Глава ОВА добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее журналисты «Схем» идентифицировали предводителей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады «Дон», удерживающих Кинбурнский полуостров и одноименную косу, завезли туда тяжелую технику и ведут регулярные обстрелы города Очаков Николаевской области. Идентифицировать военных удалось среди прочего благодаря сюжетам российских пропагандистских медиа, в которых некоторые из оккупантов полуострова рассказывают, как обстреливают Очаков из разного оружия и стремятся уничтожить город-курорт «с пятого по первый этаж».

Служба безопасности Украины в Николаевской области 1 февраля возбудила уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны на территории Очакова и Кинбурнского полуострова вооруженными силами Российской Федерации, в том числе «казачьей» бригадой «Дон».