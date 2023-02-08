Партия «За Грузию» предлагает отменить режим, позволяющий гражданам России без визы находиться в Грузии в течение года после пересечения границы.

Как сообщает Грузия Online, депутат от партии «За Грузию» Михаил Даушвили призвал парламент поддержать резолюцию об ограничении неконтролируемой миграции из России.

Инициаторы резолюции считают, что сроки безвизового пребывания для граждан России следует сократить до 30 дней в полугодии.

— Таким образом, мы сможем перевести ситуацию исключительно в туристический режим, и туризм не пострадает, – заявил Михаил Даушвили.

Ранее другая оппозиционная партия – «Лело» – безуспешно пыталась провести в парламенте законопроект о введении визового режима для граждан России.

Массовая миграция граждан России в Грузию началась после начала войны в Украине. Она имела две большие волны – весной прошлого года и осенью после объявления мобилизации на территории РФ.

Точной статистики, сколько россиян прибыли в Грузию как мигранты, не существует – по действующему законодательству они могут оставаться в стране до года и все это время считаются туристами.

По истечении разрешенного срока пребывания достаточно пересечь границу, и отсчет следующего годового срока начинается заново.

Эксперты оценивают количество мигрантов из России не менее чем в 100-120 тысяч человек.

Безвизовый режим для граждан России в Грузии действует в одностороннем порядке – чтобы попасть в Россию, гражданам Грузии нужна виза, которая выдается при наличии веских оснований.

Власти Грузии неоднократно заявляли, что не видят никаких угроз в массовой миграции россиян в страну.

Напомним, что за 2022 год россияне перевели в Грузию более двух миллиардов долларов , всего в страну из-за границы поступило более 4,3 миллиарда.