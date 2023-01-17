За 2022 год россияне перевели в Грузию более двух миллиардов долларов, всего в страну из-за границы поступило более 4,3 миллиарда.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Грузии.

Россия заняла первое место по объему переводов из-за границы. На втором месте – Италия (431,6 миллиона долларов), на третьем – США (326,3 миллиона долларов).

В 2021 году из России в Грузию поступило 411,4 миллиона долларов. Таким образом, приток средств вырос примерно в пять раз.

Кроме того, по данным грузинских СМИ, цитирующих информацию Минюста Грузии, в 2022 году более 12 тысяч российских граждан приобрели 15 тысяч объектов недвижимости – в основном жилых квартир и домов. Годом ранее право собственности регистрировали около четырех тысяч россиян. Они купили около четырех тысяч объектов недвижимости.

В прошлом году россияне стали основными покупателями недвижимости в Дубае. По мнению аналитиков Betterhomes, ранее россияне являлись нишевой группой на дубайском рынке, но спрос на жилье резко возрос после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Российские покупатели обошли традиционных лидеров – Великобританию, Индию и Италию.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора Дмитрий Медведев поразмышлял о восстановлении границ России, заявив, что Грузия должна быть полностью оккупирована, потому что она «ранее не существовала» Правда, через 10 часов его помощник сказал, что аккаунт Медведева вроде бы сломали.