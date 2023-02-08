Самолет с президентом Владимиром Зеленским приземлился в лондонском аэропорту Станстед. Сегодня запланирована его встреча с королем Великобритании Чарльзом III.

Об этом сообщает Sky News.

Владимир Зеленский отправится на Даунинг-стрит для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте.

Также Букингемский дворец подтвердил, что король проведет аудиенцию с Владимиром Зеленским сегодня днем.

Президента Украины встретят во Дворцовом четырехугольнике, а затем отвезут на встречу с монархом в королевскую резиденцию.

Напомним, в сентябре новым королем Соединенного Королевства после смерти Елизаветы II стал принц Чарльз.