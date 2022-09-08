Новым королем Соединенного Королевства после смерти Елизаветы II стал принц Чарльз. Мужчина поднялся на трон под именем Карла III.

Он опубликовал сообщение в Twitter королевской семьи в знак памяти своей матери.

Монарх написал, что будет придерживаться глубокого траура.

— Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, является моментом большой печали для меня и для всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим о смерти дорогого суверена и очень любимой матери. Я знаю, что ее потеря будет глубоко переживаема по всей стране, Королевству и Содружеству, а также бесчисленному числу людей во всем мире. В течение этого периода траура и перемен моя семья и я будем утешаться и поддерживать наше знание об уважении и глубоком расположении, которыми была известна королева, — заявление его Величества Короля.