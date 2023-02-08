Президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте Великобритании, заявил, что Россия проиграет в войне и это изменит мир.

Об этом пишет "Европейская правда».

— Мы всегда будем одержать верх над злом. Это лежит в основе наших и ваших традиций. Но как только старое зло побеждено, новое пытается поднять голову... Но мы знаем: свобода победит, мы знаем, что Россия проиграет, сказал Владимир Зеленский, а зал на этих словах начал аплодировать.

Он добавил, что победа изменит мир и это будут изменения, в которых мир долго нуждался.

— Британия идет вместе с нами к величайшей победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны. После победы любой агрессор — большой или малый — будет знать, что его ждет в случае атаки на международный порядок, — добавил президент.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день запланирована встреча Владимира Зеленского с королем Великобритании Чарльзом III.