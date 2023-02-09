Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал николаевцев не путать добровольный призыв в штурмовые бригады с обязательным призывом военнообязанных.

Об этом он рассказал в своем видеообращении в Telegram.

Виталий Ким отметил, что военный призыв идет в штатном порядке, а добровольческие бригады набираются отдельно. Потому и не всех принимают из-за определенных условий.

— Так вот, призыв идет в штатном порядке, а добровольческие бригады «Стрелецкий батальон» – это отдельно. Там добровольцы и еще и всех принимают, потому что там нужна физическая подготовка и определенные условия. Но хочу сказать, что это такое цифровое государство. Через сайт в десятки раз больше регистрируется и приходят на комиссию. По Николаевской области по Стрелковому батальону уже пятая часть сейчас проходит комиссию, а по штурмовым бригадам отдельно – каждый выбирает, что он будет делать, потому что все знают, что скоро будет победа, – отметил Ким.

Напомним, что в Николаевской области было принято решение создать восемь штурмовых бригад Гвардии наступления. За несколько дней в Гвардию наступления записалось более 20 тысяч добровольцев по всей Украине. Среди них – 600 девушек.