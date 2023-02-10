В Снигиревской громаде возобновил работу местный хлебозавод.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Иван Кухта.

«Постепенно бизнес начинает возвращаться в общину и возобновлять свою работу (насколько это возможно). Такие новости вдохновляют и дальше работать на благо нашей общины. Ассортимент продукции достаточно велик и практически каждый сможет найти себе выпечку по вкусу», – написал он.

«Снегиревский хлебзавод», как его привыкли называть местные, находится по адресу: ул Суворова 5.

Напомним, в Николаевский городской совет уже поступило более 60 заявок от предпринимателей, которые не могут возобновить свой бизнес и нуждаются в помощи иностранных партнеров.

Накануне мэр Александр Сенкевич разместил пост с обращением к представителям малого и среднего бизнеса. Он предложил заполнить с явку тем, кто вынужден был остановить свое предприятие из-за войны и сейчас не можете по каким-либо причинам возобновить работу.