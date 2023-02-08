В Николаевский городской совет уже поступило более 60 заявок от предпринимателей, которые не могут возобновить работу своего бизнеса и нуждаются в помощи иностранных партнеров.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Накануне он разместил пост с обращением к представителям малого и среднего бизнеса. Он предложил заполнить заявку тем, кто вынужден был остановить свое предприятие из-за войны и сейчас не можете по каким-либо причинам возобновить работу.

— Более 60 заявок от местных предпринимателей мы получили через 2 дня. Уже прорабатываем информацию, - отметил городской голова.

Напомним, в Министерстве экономики предлагают отменить 47% инструментов государственного регулирования - разрешений, лицензий, деклараций согласований - чтобы существенно расширить экономические свободы в Украине и стимулировать развитие предпринимательства.

Также сообщалось, что релоцированный бизнес может получить до 30 тысяч евро компенсации за перемещение мощностей в безопасные регионы.