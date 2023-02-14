Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что городские власти вместе с иностранными партнерами сегодня занимаются разработкой нового генерального плана города, чтобы сформировать принципы и концепцию послевоенного восстановления города.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в интервью проекту «Подкаст Решительная Николаевщина» издания «Рубрика».

— Мы не можем заниматься восстановлением города во время войны. Это было бы тупо. Потому что мы что-то построили – завтра ракета прилетела, все разрушила. Если мы говорим о восстановлении и о том, как будет происходить восстановление тех или иных объектов по принчипу «Build Back Better». Используя последствия этой войны, мы должны сделать какие-то выводы и построить не просто то же в тех же местах, но сделать лучше. Если две школы разрушены и они рядом, но малые и старые, нужно построить их в одну большую и соединить их транспортной развязкой, чтобы дети могли прийти оттуда и получить знания в современном учебном пространстве и по новым программам. Для этого мы обратились к нашим партнерам. UNECE вместе с One Works сейчас работает над разработкой нового генерального плана для Николаева. Вместе с тем, Дания предоставила свою консалтинговую компанию, которая также консультирует нас по генплану, по таким хардовым вещам как трубы, энергообеспечение, теплоснабжение, зеленая энергетика, водоснабжение и так далее. Они работают в этом направлении над генпланом. На выходе мы хотим получить новый генплан, который станет концепцией восстановления Николаева. Он будет учитывать именно эти вещи по разрушенным объектам, а также перспективы развития города. Стратегия развития города будет разрабатываться параллельно этому генеральному плану города Николаева. И пока идет война и мы не можем ничего строить – мы должны заняться этими бюрократическими процедурами, – рассказал Александр Сенкевич.