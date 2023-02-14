Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение о созыве очередной восемнадцатой сессии Николаевского городского совета.

Соответствующее распоряжение мэр подписал 13 февраля.

Пленарное заседание состоится 23 февраля в 10.00 в режиме видеоконференции.

Открытый доступ к трансляции будет организован на Youtube-канале и официальном сайте Николаевского городского совета.

В повестке заседания бюджетные, земельные и текущие вопросы.

Напомним, что для депутатов Николаевского городского совета в разных районах города планируют оборудовать «секретные» бомбоубежища с бесперебойным доступом в интернет и электричество. Как известно, с начала полномасштабного вторжения депутаты собираются для проведения комиссий или сессий в онлайн-формате. Так, 26 января, на прошлой сессии Николаевского городского совета, присутствовало 29 депутатов, но из-за проблем с интернетом, не все депутаты смогли принять участие в голосовании определенных вопросов. Поэтому сессию перенесли из-за отсутствия кворума.