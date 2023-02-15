По информации Николаевской областной прокуратуры эксмер Снигиревки Александр Ларченко, николаевский сепаратист Юрий Барбашов, во время оккупации руководивший администрацией захватчиков, и бывшая заместитель председателя Баштанского райсовета Татьяна Мезина скрываются в Крыму.

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак во время пресс-конференции 15 февраля, пишут «НикВести».

Дмитрий Казак

– Они объявлены в розыск. Согласно оперативной информации, указанные лица находятся на территории временно оккупированной АР Крым. И из СМИ мы видим, что человек, который был «руководителем ВГА Снигиревской» (Юрий Барбашов, - прим.) находится то на территории временно оккупированного Крыма, то Российской Федерации, - отметил он.

Юрий Барбашов, Татьяна Мезина и Александр Ларченко

Дмитрий Казак добавил, что в настоящее время прокуратура занимается поиском доказательств укрывательства коллаборантов на временно оккупированной территории для осуществления процедуры специального досудебного расследования, чтобы их можно было судить без их участия.

Он также отметил, что готовится совместное подозрение указанным лицам по факту пособничества государству-агрессору путем поддержки действий и решений оккупационных войск РФ и занятия необходимых для этого административных должностей в незаконно созданной оккупационной администрации (с признаком совершения в составе организованной преступной группы).

Ранее глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что коллаборанты, которые во время оккупации занимали руководящие должности, скрылись вместе с россиянами.

Напомним, в августе в то время оккупированной российскими войсками Снигиревке Николаевской области россияне назначили бывшего журналиста из Николаева сепаратиста Юрия Барбашова «руководителем военной администрации».

В начале декабря 2022 правоохранители сообщили о подозрении в измене бывшему городскому голове Снигиревки Александру Ларченко, который добровольно перешел на сторону врага и занимал должность «заместителя председателя военно-гражданской администрации». Находясь на временно оккупированной территории Снигиревской области, он добровольно согласился на предложение оккупантов и занял должность так называемого «заместителя председателя военно-гражданской администрации города Снигиревка и Снигиревского района».

Кроме того, в декабре Баштанский районный совет уволил подозреваемую в коллаборационизме заместитель председателя Татьяну Мезину за систематическое невыполнение служебных обязанностей. СБУ сообщила ей о подозрении еще в начале мая после того, как она помогала оккупантам склонить жителей Снигиревки к сотрудничеству и организовывать псевдореферендум.

Также сообщалось, что «голосование» на псевдорефрендуме за «присоединение» Снигиревки к РФ организовывали Татьяна Мезина и Александр Ларченко.