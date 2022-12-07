В Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении в измене бывшему городскому голове Снигиревки, который добровольно перешел на сторону врага и занимал должность «замглавы военно-гражданской администрации».

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области и СБУ.

По данным следствия, подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Снигиревщины, добровольно согласился на предложение оккупантов и занял должность так называемого «заместителя главы военно-гражданской администрации города Снигиревка и Снигиревского района».

Коллаборант отвечал за охрану важных объектов экономики и безопасность жизнедеятельности населения.

Также предатель занимался организацией военного сопровождения гуманитарных конвоев и снабжением товаров на временно оккупированные территории Украины.

— Он всячески способствовал оккупантам в организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности, направленной на поддержку государства – агрессора и его вооруженных формирований, занимался организацией охраны важных объектов экономики, которые обеспечивали жизнедеятельность населения, — отметили в прокуратуре.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта, найдены доказательства его преступной деятельности, а именно копия приказа о добровольном привлечении к сотрудничеству, пророссийские периодические издания, листовки с инструкцией по приобретению гражданства РФ.

После освобождения города от оккупантов, предатель скрылся на временно оккупированных территориях, где планирует избежать правосудия.

Пока ему заочно уведомлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении предателя в розыск. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.

Бывший городской голова города Снигиревка Николаевской области Ларченко Александр Анатольевич активно сотрудничал с оккупационными властями. Оккупанты готовили в Снигиревке Николаевской области незаконный референдум по избранию «мэра» и «присоединению» города к аннексированному Россией Крыму. Отмечается, что так называемый референдум в Снигиревке пытались организовать заместитель председателя Баштанского райсовета Татьяна Мезина и бывший мэр города Александр Ларченко.

Сообщалось, что российские военные в оккупированной Снигиревке Николаевской области прибегали к пыткам не только взрослых, но и детей. Об этом журналистам рассказала 15-летняя Настя, которую вместе с подругой оккупанты похитили и закрыли в подвале на четыре дня без еды и воды.

Также напомним, что правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Служба безопасности Украины разоблачили жительницу Снигиревки , которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.