Мэр Николаева Александр Сенкевич и начальник управления по вопросам ЧС и ЦЗ Александр Герасименя

Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил провести внутреннюю проверку закупки генераторов управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты, вероятно, по завышенным ценам.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Также во время проверки начальник управления Александр Герасименя отстранен от должности.

Ранее «Наші гроші» сообщили, что управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета 6 февраля без торгов заказало компании «Дариоз Опти» генераторов на 11,74 миллиона гривен. При этом некоторые из позиций, согласно договору, стоят гораздо дороже, чем на рынке.

«По результатам проверки примем соответствующие решения и сообщим о них публично. Вопрос прозрачности и эффективности использования средств городского бюджета является приоритетным для меня. Держу ситуацию на личном контроле. Благодарю команду «Наші гроші» и Юрия Николова за внимание к процессам закупок в Николаеве и всей Украине», — написал мэр.