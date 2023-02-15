В Николаеве коммунальщики заменили 13 метров до основания разрушенной трубы новой полиэтиленовой.

Как сообщает «Николаевводоканал», работы ведутся по улице Мариупольская.

На предприятии отметили, что соленая вода настолько разъела трубу, что никакой ремонт уже не спасет.

Специалисты произвели разрытие, выкачали воду. Новую трубу специальным устройством «склеили», чтобы необходимые метры были единственным участком, и устанавливаем вместо старого.

Отмечается, что работы уже завершаются и вечером подадут воду в дома, которые еще со вчерашнего дня были без нее.

Напомним, что в 2022 году николаевцы не оплатили нашему коммунальному предприятию «Николаевводоканал» 230 миллионов гривен за предоставленные услуги. Ранее в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.