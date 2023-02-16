Вблизи оккупированного Луганска нашли новое захоронение, вероятно, наемников российского «ПВК Вагнера».

Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

Сообщается, что 42 свежих могила мужчин обнаружили на кладбище возле поселка Кировка. Местные рассказали, что могилы никто не навещает, и никто из похороненных им не знаком.

— Издание удалось найти в открытых источниках упоминания о 37 мужчинах, данные которых совпадают с надписями на могильных табличках: 35 из них были русскими, один — гражданином Беларуси, еще один родился в Узбекистане. На сайтах российских судов изложены судебные приговоры в отношении 20 человек, являющихся полными тезками похороненных возле Луганска. Все они должны были отбывать наказание в местах лишения свободы, – сообщают журналисты.

Журналисты связались с родственниками троих похороненных, подтвердивших, что погибшие заключали контракт с «вагнеровцами».

Издание отмечает, что захоронение под Луганском — это уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил заключенных, воевавших в Украине в составе «ПВК Вагнера». В декабре в станице Бакинского Краснодарского края было обнаружено 47 могил осужденных.

Всего за два месяца количество захоронений увеличилось в шесть раз — к концу января могил погибших заключенных стало уже 270. На каждой лежит венок с красно-черно-желтой эмблемой, встречающейся на нашивках и флагах «ПВК Вагнера».

В начале февраля жители подмосковного поселка Фряново обнаружили в соседнем поселке новую кладбищенскую аллею из 22 могил. На каждой лежали такие же красно-черно-желтые венки, как у станицы Бакинской. Позже сам основатель «ПВК Вагнера» Евгений Пригожин подтвердил, что кладбище у станицы Бакинского Краснодарского края принадлежит его частной военной компании.

6 февраля 2023 г. Верховная Рада Украины признала «ПВК Вагнера» и все другие российские частные военные компании террористическими организациями.