Детективи Бюро економічної безпеки попри тиск, звернення до громадських організацій, скарги та публічні звинувачення оголосили про підозру в ухиленні від сплати 32 мільйонів гривень податків двом керівникам товариств, що виготовляли консервну продукцію.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Працівники БЕБ викрили групу компаній в ухиленні від сплати податків, а також встановили, що вони співпрацювали з виробником напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин російської федерації.

Зазначені компанії працювали на території Київської області та виготовляли консервну продукцію, яка через посередників постачалася на замовлення Міністерства оборони України.

«Аби ухилитись від сплати податків, їх службові особи залучили до незаконної діяльності діючих та колишніх керівників товариств та фізичних осіб-підприємців (ФОП). Всі компанії використовували одні й ті ж самі приміщення та оформлювали одних і тих самих працівників», — поінформували детективи Бюро.

Схема, за даними БЕБ, виглядала наступним чином: товариства перераховували кошти на рахунки ФОПів за нібито надані транспортні та інші послуги. ФОПи за готівку закуповували м’ясну сировину та постачали її цим же товариствам для виготовлення консервної продукції. Водночас виробники не дотримувалися санітарних норм, що могли мати негативні наслідки для замовників та споживачів консерв.

Господарська діяльність по реалізації та придбанні м’ясної продукції з реальним сектором економіки не відображалася в податковій звітності. Таким чином державному бюджету України було завдано збитків у розмірі понад 32 мільйона гривень несплачених податків.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрила масштабну схему привласнення промислових обсягів природного газу, який належить ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».