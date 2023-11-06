Відновлення пошкоджених обстрілами електричних мереж Миколаївської області, за попередніми даними, коштуватиме 12 мільярдів гривень.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Блекаут-2023: чи готова енергетична система Миколаївщини до можливих нових атак РФ».

За перший рік повномасштабного вторгнення росіяни 255 разів вдарили по об‘єктах енергетики України, повідомляв Офіс Генпрокурора. Як наслідок — станом на сьогодні пошкоджено 1099 обʼєктів критичної інфраструктури «Миколаївобленерго», повідомили на підприємстві у відповідь на інформаційний запит «НикВести».

На сьогодні «Миколаївобленерго» відновило до рівня працездатності майже усі з пошкоджених об'єктів, пояснили на підприємстві. Іноді, додали там, ці об'єкти доводилося відновлювали з підручних матеріалів та засобів. Однак навіть за таких умов вдалося відновити електропостачання до будинків жителів Миколаївщини.

Для повноцінного ремонту пошкоджених під час війни електричних мереж, за попередніми оцінками, потрібно 12 мільярдів гривень, повідомили в «Миколаївобленерго». Адже росіяни неодноразово обстрілювали одній й ті ж електричні підстанції та лінії електропередачі, що знаходились в зонах активних бойових дій.

— Питання навіть не в кількості пошкоджених ліній чи кількості обладнання, а дійсно у масштабах. Є лінії, масштаб пошкодження яких незначний, а є лінії електропередач у зоні бойових дій біля Миколаєва або на деокупованій Снігурівщині — там рівень знищення 80%, їх фактично там немає. Те, що ми там відновили — це умовне відновлення для того, щоб було світло в оселях, — пояснив в інтервʼю «НикВести» виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків.

Нагадаємо, в Україні зараз достатньо для забезпечення потреб громадян електроенергії, що виробляється електростанціями в країні. Чутки в соцмережах про нібито застосування графіків відключень світла — неправдиві.

Водночас, підприємство «Миколаївобленерго» оновило графіки можливих відключень світла в області цієї зими та додало по три підчерги до кожної з трьох основних черг.

Також виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто. Проте дещо важче може бути ситуація в Очакові та Куцурубській громаді.