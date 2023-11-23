В Степівській сільській раді планують взяти у свою комунальну власність спорткомплекс та будинок культури, що досі належать державному підприємству «Степове».

Про це розповів секретар Степівської сільської ради Віктор Федюк у коментарі «НикВести».

Однак, відзначивши значні розміри та потребу у серйозному ремонті цих споруд, Віктор Федюк заявив про необхідність привертання додаткових коштів для реалізації планів.

— Для відновлення цих об'єктів нам необхідно значне інвестування, і тут ми розраховуємо на підтримку громади, донорів та благодійних організацій, тому що ми самі не витягнемо їх ремонт, – зазначив секретар.

Він також додав, що у разі переходу об'єктів у власність громади, у наступному році з місцевого бюджету планується виділити кошти для розробки проектно-кошторисної документації, необхідної для привертання потенційних донорів.

— Ми хочемо забрати у комунальну власність Степівської сільської ради з ДП «Степове» спорткомплекс і будинок культури, аби ми могли їх ремонтувати. Але на це потрібно дуже багато коштів, тому ми будемо шукати донорів чи благодійні організації. В наступному році ми плануємо з місцевого бюджету виділити кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації для того, щоб ми могли залучати донорів, які можуть допомогти нам відбудувати ці приміщення, – резюмував Віктор Федюк.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2023 року росіяни з балістичної зброї завдали удару по населеному пункту Степівської громади. Влучання зафіксовано по закладу харчування в селі Степове. Під завалами загинула одна людина, і ще одна отримала поранення. Пошкоджено 5 обʼєктів інфраструктури комунальної власності громади, 9 обʼєктів інфраструктури державної власності ДП Племрепродуктор «Степове» та 75 приватних житлових будинків.

Детальніше про відновлення та плани читайте у статті «НикВести»: «Степове. Які перспективи відновлення та розвитку громади».