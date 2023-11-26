Після значних втрат Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну.

Про це повідомляє Міноборони Британії у соцмережі Х.

За даними британської розвідки, Росія вважає Калінінград одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами НАТО.

Тому переміщення систем С-400 з Калінінграда є важливим фактором.

«Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії», — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.

Також ряд міст тимчасово окупованої частини Донецької області повністю залишилися без світла. Окупанти заявили про атаку на енергосистему.