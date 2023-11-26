Після значних втрат Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну.
Про це повідомляє Міноборони Британії у соцмережі Х.
За даними британської розвідки, Росія вважає Калінінград одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами НАТО.
Тому переміщення систем С-400 з Калінінграда є важливим фактором.
«Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії», — йдеться у зведенні.
Нагадаємо, в ніч на 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.
Також ряд міст тимчасово окупованої частини Донецької області повністю залишилися без світла. Окупанти заявили про атаку на енергосистему.
Після значних втрат Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну.
Про це повідомляє Міноборони Британії у соцмережі Х.
За даними британської розвідки, Росія вважає Калінінград одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами НАТО.
Тому переміщення систем С-400 з Калінінграда є важливим фактором.
«Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії», — йдеться у зведенні.
Нагадаємо, в ніч на 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.
Також ряд міст тимчасово окупованої частини Донецької області повністю залишилися без світла. Окупанти заявили про атаку на енергосистему.