Віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Юрова прибула у понеділок до Києва з метою обговорення з парламентарями вступ України до ЄС.

Про це вона повідомила у соцмережі «X».

«Якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ України до ЄС із представниками всіх політичних груп Верховної Ради», — написала вона.

Топ-посадовиця ЄС також нагадала, що Єврокомісія рекомендувала Києву працювати до березня 2024 року над чотирма пріоритетами реформ: боротьбою з корупцією, деолігархізацією, регулюванням лобіювання та Законом про національні меншини.

Нагадаємо, що заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Також очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що правила та процедури вступу до ЄС будуть коригуватися під час вступу України до Євросоюзу.

Нагадаємо, що Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.