Конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола на конференції щодо євроінтеграції України, повідомила «Європейська правда».

Також вона зазначила, що рішення про підтримку переговорів з Україною оголосила «Конференція президентів» — орган, що об’єднує керівництво Європарламенту та усіх політичних груп.

У вівторок Конференція президентів провела зустріч зі спікером ВР Русланом Стефанчуком.

«Україна докладає вражаючих зусиль. І конференція президентів Європарламенту підтвердила сьогодні, що Україна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори про вступ», — сказала Роберта Метсола.

Вона наголосила, що процес вступу країни до Євросоюзу — це не лише перенесення європейських законів і правил у національне законодавство, а цей процес потребує перетворень у суспільстві країни.

Конференція президентів у своєму комюніке зазначила, що вірить у те, що Україна продовжить амбітно втілювати усі необхідні реформи для завершення виконання рекомендацій Єврокомісії, щоб якнайшвидше відкрити переговори про вступ.

Лідери політичних груп зазначили, що вбачають у майбутньому вступі України до ЄС «геостратегічну інвестицію в об’єднану і сильну Європу».

«Україна є і залишатиметься пріоритетом для Європарламенту. Україна може розраховувати на безперервні зусилля і нашу готовність підтримувати легітимні амбіції і прагнення українського народу. Лідери політичних груп планують посилити співпрацю з Верховною Радою у 2024 році, у тому числі шляхом зустрічей між комітетами та ознайомчих візитів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президентка Європарламенту Роберта Метцола під час візиту голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до Брюсселя підтвердила відкриття офісу Європарламенту у Києві.

Також повідомлялось, що віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Юрова прибула у понеділок до Києва з метою обговорення з парламентарями вступ України до ЄС.