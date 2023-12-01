В поліції Миколаївської області пообіцяли, що в наступному році під час дії температурного режиму не зупинятимуть фури біля вʼїзду в місто, а відпрацьовуватимуть точково, обираючи оптимальні місця для перевірок по всій області.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Віталій Данила під час засідання сесії міськради, пишуть «НикВести».​​

Під час засідання депутат Дмитро Січко звернувся до поліції з проханням в наступному році контролювати виконання рішення міськради про обмеження руху для фур у місті під час спеки. Він наголосив, що через втрату військового ПДФО міська влада не зможе виділяти кошти перекладання асфальту, зруйнованого фурами.

— Фактично всі дороги цього міста, які ми підтримуємо, як міська рада, фінансуються за кошти платників податків. Як транзитне місто, ми маємо великий наплив багатовантажного великогабаритного транспорту, який знищує асфальт, десь його продавлює. Особливо, коли діє температурний режим. У мене прохання до представників поліції, аби ви активно включались в допомогу місту в цьому напрямку, щоб вантажний транспорт при дії температурного режиму вдень стояв перед в'їздом у місто, а вночі заїжджав, і таким чином, не знищував би асфальт. Тому що ми не можемо постійно перекладати асфальт, особливо враховуючи, що велику кількість коштів бюджету було направлено на оборону, – сказав депутат.

Заступник начальника Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Віталій Данила повідомив, що наступного року правоохоронці переглянуть систему роботи з транспортними засобами, які порушують правила температурного режиму.

— Коли в наступному році буде прийнято рішення по температурному режиму, ми будемо працювати разом з патрульною поліцією по всій області точково, а не збирати всі фури біля Миколаєва. Думаю, що це питання буде на особливому контролі і ми його відпрацюємо, – зазначив Віталій Данила.

Як відомо, 12 липня виконавчий комітет Миколаївської міської ради ухвалив рішення про заборону руху вантажівок на дорогах Миколаєва через спеку в денний час. Однак пропускний режим в'їзду до міста так і не запрацював.

Тоді начальник Управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла розповів, що під час денної спеки фури не можуть залишити на в’їзді до міста, зокрема, через небезпеку обстрілів та відсутності місць для відстою вантажівок.

Крім того, у Миколаєві готуються розпочати будівництво об'їзної дороги та мосту через Південний Буг.