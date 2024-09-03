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«Як і обіцяли»: Арахамія анонсував «перезавантаження» уряду

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Фото: «НикВести»Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Фото: «МикВісті»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що остаточний список міністрів, які підуть у відставку, буде визначено на засіданні фракції 4 вересня.

Про це він повідомив у Telegram.

«Як і обіцяли велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра нас чекаю день звільнень, а післязавтра день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4 вересня. Прохання слідкувати тільки за офіційними новинами», — написав він.

Нагадаємо, троє міністрів України одночасно подали заяви про відставку. Також заяву про звільнення подав Голова Фонду державного майна України Віталій Коваль. Згодом стало відомо, що віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина також подала заяву про відставку.

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