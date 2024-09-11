КП «Парки Херсона» доглядатиме за укриттями в міських багатоповерхівках

Відремонтоване укриття в школі №3 в Южноукраїнську, фото: «МикВісті»

Утриманням укриттів в житлових багатоповерхівках Херсона на період воєнного стану займатиметься місцеве комунальне підприємство «Парки Херсона».

Про це свідчить розпорядження очільника Херсонської місцевої військової адміністрації Романа Мрочка №713, пишуть «МикВісті».

Йдеться про найпростіші укриття в шести багатоповерхових будинках міста, загальною площею 884,7 метра квадратних. Підприємство має оцінити вартість цих приміщень і внести їх до балансового обліку.

Після завершення воєнного стану, за необхідності, департамент розвитку об'єктів комунальної власності Херсона розгляне питання щодо можливих змін балансоутримувача укриттів.

Розпорядження очільника Херсонської місцевої військової адміністрації Романа Мрочка №713 Розпорядження очільника Херсонської місцевої військової адміністрації Романа Мрочка №713

Укриття у Херсоні

У 2024 році влада Херсона вже замовила ремонт 12 найпростіших укриттів. На їх облаштування планують витратити 16,3 мільйонів гривень, а роботи мають завершити у квітні — травні цього року.

Водночас станом на грудень 2023 року у Херсонській громаді відремонтували 46 захисних спорудах. Ще в трьох тривав капітальний ремонт. На ремонтні роботи витратили понад 145 мільйонів гривень, повідомляв перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Коштом бюджету Херсону у місцях масового скупчення людей встановили також 133 мобільні бетонні укриття.

Ще у Херсоні реалізують чотири проєкти «лікарень під землею». Наразі вже провели тендер на розбудову хірургічного відділення, що знаходитиметься в укритті. На його облаштування витратять 27 мільйонів 344 тисячі гривень.

Херсонська обласна військова адміністрація також збирається передати громадам регіону 20 вуличних укриттів. Вуличні укриття, придбані за кошти обласного бюджету, отримають девʼять громад Херсонщини. Кочубеївська громада отримає 3 укриття, Новорайська — 2, Тягинська — 3, Високопільська, Милівська, Білозерська і Чорнобаївська — по 1 укриттю, Станіславська — 2 укриття. А найбільшу кількість укриттів передадуть Херсонській громаді — 6 одиниць.

Раніше повідомлялося, що на ремонт трьох укриттів у Херсоні виділили понад 6 мільйонів гривень. На один з них ще у 2023 році спрямували 2,5 мільйона гривень, але у підрядника виникли проблеми з постачанням будівельних матеріалів.

Також нагадаємо, що у Херсоні за півтори місяці весни вже замовили ремонт 14 найпростіших укриттів на 44,4 мільйони гривень.

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