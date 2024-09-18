До Верховної Ради внесуть нову постанову про перейменування 333 населених пунктів у межах процесу деколонізації та дерусифікації.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Голова ВР зазначив, що на засіданні погоджувальної ради виникли дискусії щодо перейменувань 5 міст та сіл.

— Ми ухвалили рішення, що погоджувальна рада - керівництво парламенту й керівники фракцій — внесе нову постанову, де прибере ці п'ять проблемних міст, сіл, селищ тощо в окремі постанови й проголосує цей пакет для того, щоб завершити деколонізацію України, — сказав Стефанчук.

Рада проведе окремі дискусії щодо перейменування цих п'яти населених пунктів, потім буде зареєстровано два проєкти постанови, які згодом буде винесено на вибір залу.

Мова йде про перейменування населених пунктів Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград.

Як відомо, Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів.

За постанову №11188 про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів України проголосували двоє народних депутатів від Миколаївщини.

Нагадаємо, на засіданні в лютому 2024 року Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Пізніше в травні народний депутат України Артем Чорноморов вніс на розгляд парламенту проект постанови щодо перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Південноукраїнськ. Однак 11 червня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відхилив пропозицію про скасування перейменування міста Южноукраїнськ.

Після цього в Южноукраїнській міські раді заявили, що Комітет ВР проігнорував думку переважної більшості міста під час розгляду питання щодо перейменування.

10 квітня Комітет з питань державного будівництва Верховної Ради підтримав рішення щодо перейменування Первомайська в Ольвіополь. Однак остаточне рішення мала затвердити Верховна Рада.