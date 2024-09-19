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«Це складне рішення»: Мер Житомира достроково склав свої повноваження

Міський голова Житомира Сергій Сухомлін у Берліні. Фото: «МикВісті»Міський голова Житомира Сергій Сухомлін у Берліні. Фото: «МикВісті»

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин вирішив достроково залишити свою посаду.

Про це стало відомо за підсумками позачергової сесії Житомирської міської ради.

Сергій Сухомлин подав заяву про складання повноважень у четвер, 19 вересня, і його рішення підтримали 33 депутати. Обов'язки мера тепер виконуватиме секретар Житомирської міськради Галина Шиманська.

Він не пояснив причини свого звільнення з посади мера, проте підкреслив, що це рішення було для нього непростим.

«Я заявляю про конфлікт інтересів і не буду голосувати за це рішення, а вас прошу підтримати даний проєкт рішення. Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів. Я поки що не можу сказати у зв’язку з чим воно приймається, трохи пізніше, мабуть, на наступному тижні, зможу все розказати», — сказав Сергій Сухомлин.

За інформацією Житомир.info Сергій Сухомлин переходить на роботу до Кабінету міністрів, де обійме посаду керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, у коментарі журналісту «МикВісті» під час конференції по відновленню країни Ukraine Recovery Conference 2024, що проходила у Берліні 11-12 червня, Сергій Сухомлін розповів про стан енергосистеми у місті і як місцевій владі вдається уникати довготривалих відключень світла. 

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