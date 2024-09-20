Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
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- Альона Коханчук
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10:31, 20 вересня, 2024
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Президент Володимир Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача. Вивів з неї колишнього голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулебу.
Про це свідчить опублікований указ президента.
Відповідно до указу, до персонального складу Ставки були введені:
- віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба;
- міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
- міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
В той же час позаштатного радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишина затверджено в персональному складі Ставки.
Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада підтримала відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Також нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада призначила ряд нових міністрів.