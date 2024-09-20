Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Володимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача. Вивів з неї колишнього голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулебу.

Про це свідчить опублікований указ президента.

Відповідно до указу, до персонального складу Ставки були введені:

віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба;

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;

міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

В той же час позаштатного радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишина затверджено в персональному складі Ставки.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада підтримала відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Також нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада призначила ряд нових міністрів.