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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Володимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу ПрезидентаВолодимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача. Вивів з неї колишнього голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулебу.

Про це свідчить опублікований указ президента.

Відповідно до указу, до персонального складу Ставки були введені:

  • віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба;
  • міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
  • міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

В той же час позаштатного радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишина затверджено в персональному складі Ставки.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада підтримала відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Також нагадаємо, що  5 вересня Верховна Рада призначила ряд нових міністрів.

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