Рада голосуватиме за перейменування Южного вже наступного тижня: у попередній назві була помилка

Місто Южне в Одеській області, фото: «Южне інфо»

Верховна Рада розгляне питання перейменування міста Южне в Одеській області. Цього разу депутати голосуватимуть за нову назву Порт-Анненталь.

Відповідний проєкт постанови опублікували на офіційному сайті ВРУ від 30 вересня, пишуть «МикВісті».

Спочатку Южне пропонували перейменувати на Порт-Аненталь, але потім її змінили на назву з подвоєням літери «н» – на Порт-Анненталь. Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити назву на Порт-Анненталь для відповідності стандартам української мови, зазначається в пояснювальній записці.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування кількох населених пунктів у Одеській області.

А по місту Южне, повідомлялось тоді, нардепи голосуватимуть окремо. Постанову стосовно його перейменування в залу винесуть після 5 жовтня. Як відомо, місту хочуть дати назву Порт-Аненталь. Це історична назва німецької колонії, яка існувала в регіоні.

Водночас парламент ухвалив постанову №12041 про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. У Миколаївській області уряд перейменував 18 сіл та селищ. Виключенням стали лише Южноукраїнськ та Первомайськ, з перейменуванням яких виникли проблеми.