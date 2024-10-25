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Лукашенко каже, що Путін не питав у нього дозволу на вторгнення в Україну з території Білорусі: «Це його війська, і він має право»

Лідери Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко, фото ТАССЛідери Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко, фото ТАСС

Cамопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський лідер Володимир Путін не звертався до нього з проханням про дозвіл на вторгнення в Україну з білоруської території.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту BBC.

— Звідки ви знаєте, що я давав дозвіл на використання білоруської території?, - відповів Олександр Лукашенко на питання журналіста, чому той дозволив РФ напасти на Україну з території його держави.

За його словами, російський лідер сам вирішує, як керувати своїми військами.

— Проходили навчання, в яких брали участь кілька тисяч російських військових. Путін почав відводити ці війська з того місця, де вони були на півдні Білорусі, вниз по дорозі, вздовж кордону з Україною. В якийсь момент він перенаправив частину цих військ на Київ. Я впевнений, що їх спровокували. Путін вирішує, як він відведе свої війська: через Київ або він міг пройти через Мінськ, - розповів лідер Білорусі.

На питання журналіста, чи була телефонна розмова між Лукашенком та Путіним, коли відбулось вторгнення з території Білорусі, Лукашенко відповів: «Ні. Він мені не дзвонив. І я йому не дзвонив. Це його війська, і він має право виводити їх у будь-який спосіб».

Росія почала використовувати територію Білорусі ще на початку повномасштабного вторгнення. Російські військові вторглися в Україну і з території Білорусі, а літаки, які підіймались у небо з літовищ республіки, неодноразово атакували Україну ракетами.

Раніше Олександр Лукашенко, тримаючи собаку на руках, пригрозив захопити частину території Литви та Польщі

Також повідомлялося, що Білорусь перекидає танки до кордону з Україною.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна «все одно буде наша», що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну. 

Перед тим Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України, але заявив, що нібито «нікого там не вбивала».

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