Лукашенко каже, що Путін не питав у нього дозволу на вторгнення в Україну з території Білорусі: «Це його війська, і він має право»

Лідери Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко, фото ТАСС

Cамопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський лідер Володимир Путін не звертався до нього з проханням про дозвіл на вторгнення в Україну з білоруської території.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту BBC.

— Звідки ви знаєте, що я давав дозвіл на використання білоруської території?, - відповів Олександр Лукашенко на питання журналіста, чому той дозволив РФ напасти на Україну з території його держави.

За його словами, російський лідер сам вирішує, як керувати своїми військами.

— Проходили навчання, в яких брали участь кілька тисяч російських військових. Путін почав відводити ці війська з того місця, де вони були на півдні Білорусі, вниз по дорозі, вздовж кордону з Україною. В якийсь момент він перенаправив частину цих військ на Київ. Я впевнений, що їх спровокували. Путін вирішує, як він відведе свої війська: через Київ або він міг пройти через Мінськ, - розповів лідер Білорусі.

На питання журналіста, чи була телефонна розмова між Лукашенком та Путіним, коли відбулось вторгнення з території Білорусі, Лукашенко відповів: «Ні. Він мені не дзвонив. І я йому не дзвонив. Це його війська, і він має право виводити їх у будь-який спосіб».

Росія почала використовувати територію Білорусі ще на початку повномасштабного вторгнення. Російські військові вторглися в Україну і з території Білорусі, а літаки, які підіймались у небо з літовищ республіки, неодноразово атакували Україну ракетами.

Раніше Олександр Лукашенко, тримаючи собаку на руках, пригрозив захопити частину території Литви та Польщі

Також повідомлялося, що Білорусь перекидає танки до кордону з Україною.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна «все одно буде наша», що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну.

Перед тим Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України, але заявив, що нібито «нікого там не вбивала».