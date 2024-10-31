Війська КНДР проходить підготовку в Росії та будуть залучені до війни з листопада, — Постпред України при ООН

Засіданні Ради Безпеки ООН. Фото: webtv.un.org

Військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тисяч військовослужбовців проходить підготовку на пʼяти полігонах Східного військового округу Збройних сил Росії. Їх тренують російські військові інструктори зі складу Повітряно-десантних військ та підрозділів спецпризначення.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН «Підтримання миру і безпеки України».

За словами Постпреда, до складу контингенту входять щонайменше 500 офіцерів, включно з трьома генералами Генерального штабу КНДР.

Крім того, Росія планує сформувати з цих військових принаймні п'ять частин по 2–3 тисячі осіб у кожній. Північнокорейці носитимуть російську форму, використовуватимуть російську зброю та отримають російські документи. Для маскування їх інтегрують у російські підрозділи, зокрема у «спеціальний бурятський батальйон» 11-ї десантно-штурмової бригади РФ.

За даними Кислиці, з 23 по 28 жовтня до кордону Росії з Україною були перекинуті більше двох тисяч солдатів, і їхня кількість може зрости до чотирьох з половиною тисяч. Очікується, що в листопаді вони долучаться до бойових дій проти ЗСУ.

Кислиця наголосив, що участь військ КНДР у війні проти України порушує міжнародне право та Статут ООН, а їхній бойовий досвід може бути використаний для конфліктів на Далекому Сході.

«Активна участь військ КНДР у російській агресивній війні проти України є дуже поганою новиною для світу. Це найнебезпечніший розвиток подій за останній період війни з точки зору його глобальних наслідків», — сказав він.

Раніше повідомлялось, що Путін вперше прокоментував присутність на російській території солдатів із Північної Кореї для ймовірної участі у війні проти України.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів та трьох таємних додатків й передбачає запрошення в НАТО, зміцнення оборони та стримування російської агресії.