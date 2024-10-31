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Рада ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік у першому читанні

Рада ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік у першому читанні, ілюстративне фотоРада ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік у першому читанні, ілюстративне фото

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт державного бюджету на 2025 рік. Його підтримали 247 парламентарі.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Напередодні ВРУ скасувала підвищення зарплат українським прокурорам, що було передбачено в проєкті бюджету на наступний рік.

Також премʼєр-міністр Денис Шмигаль подякував народним депутатам за підтримку проєкту. В уряді розраховують, що держбюджет ухвалять в цілому якнайшвидше.

«Пріоритетом кошторису наступного року так само буде безпека й оборона. Усі податки, які сплачують люди та бізнес, будемо направляти на посилення наших захисників та військових спроможностей», — заявив він.

Водночас у фракції «Європейська Солідарність» заявили, що не підтримують такий проєкт закону. Зокрема Гончаренко назвав його «дуже поганим», оскільки відсутнє підвищення соціальних виплат для всіх категорій, а Геращенко вважає, що це «не бюджет підтримки ЗСУ».

Нагадаємо, вчора уряд затвердив держбюджет на 2025 рік. Доходи очікуються на рівні 2 трильйона гривень, а видатки — на рівні 3,6 трильйонів гривень.

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